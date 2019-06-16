السويد والولايات المتحدة الأميركية إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بلغت السويد والولايات المتحدة الاميركية حاملة اللقب الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا، بفوز الاولى الكاسح على تايلاند 5-1، والثانية على تشيلي بثلاثية نظيفة الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت المباراة الاولى بين السويد وتايلاند باتجاه واحد كما تدل النتيجة وافتتحت ليندا سامبرانت النتيجة مبكرا بعد مرور 6 دقائق بكرة رأسية من ركلة ركنية، ثم أضافت كوسوفاري أسلاني الهدف الثاني من مسافة قريبة (19) وفريدولينا رولفو الثالث بتسديدة قوية (42).

وفي الشوط الثاني أضافت لينا هورتيغ الهدف الرابع بضربة رأسية (81) قبل ان ترد تايلاند بهدف عن طريق ناثاكام شينوونغ (90)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للسويد بتسجيل إيلين روبنسون الهدف الخامس من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وكان المنتخب التايلاندي تعرض لهزيمة قياسية في تاريخ نهائيات كأس العالم بسقوطه امام الولايات المتحدة بنتيجة 0-13. وكانت اقسى هزيمة سابقا سقوط الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-11 في كأس العالم 2007.

وقالت مدرب السويد بيتر غيرهاردسون "كنا ندرك بأننا لن نفوز بنتيجة 13-صفر، يحصل هذا الأمر في بعض الأحيان لكني لا استخف أبدا بالفريق المنافس".

واضاف "نتصور سيناريوهات قبل خوضنا للمباريات، وفي بعض الاحيان يتعين علينا الانتظار للتسجيل كما حصل معنا ضد تشيلي، أما اليوم فكان الأمر أكثر سهولة لأننا افتتحنا التسجيل مبكرا".

أما مدربة تايلاند نوينغروتاي سراثونغفيان فقالت "هذا الهدف يحمل أهمية كبيرة لانه من الصعب التسجيل في مرمى منتخب قوي مثل السويد. هذا الهدف جعلنا نبتسم ونكون فرحين جدا. يتعين علينا مواصلة تطوير مستوانا لكي نقترب من المنتخبات الاخرى. لقد تطورنا من الناحية الذهنية بعد الهزيمة القاسية امام الولايات المتحدة"، مشيرة الى ان بعض "اللاعبات كن خائفات من دخول أرضية الملعب".

ملخص مباراة السويد و تايلاند:

Advertisements

-لويد في كل مكان-

في المباراة الثانية يدين حامل اللقب المنتخب الاميركي بتأهله لدور ثمن النهائي الى نجمته المخضرمة كارلي لويد (36 عاما) التي حملت شارة القيادة وسجلت هدفين (11 و35) واهدرت ركلة جزاء سددتها خارج الخشبات الثلاث (81) واصابت القائم في بداية اللقاء (4).

واضافت زميلتها جولي إرتز هدفا في الدقيقة 26 بعدما خدعت الحارسة التشيلية كريستيان إندلر، التي حالت دون هزيمة منتخب بلادها الذي يخوض النهائيات للمرة الاولى بنتيجة اقسى إثر تصديها لست محاولات.

ودخلت لويد امام تشيلي تاريخ مونديال السيدات، إذ لم يسبق لاي لاعبة قبلها أن نجحت في التسجيل في ست مباريات على التوالي في بطولة العالم، علما انها باتت امام تايلاند في المباراة الاولى التي انتهت بنتيجة تاريخية لصالح المنتخب الاميركي 13- صفر، ثاني اكبر لاعبة تسجل في نهائيات المونديال.

واجرت مدربة المنتخب الأميركي جيل إليس سبعة تغييرات بعد الفوز الكبير على تايلاند، فاراحت نجمتي خط الهجوم أليكس مورغان وميغان رابينو.

ورفع المنتخب الاميركي رصيده الى ست نقاط متساويا مع نظيره السويدي الذي يلتقيه الخميس في لوهافر لحسم قمة صدارة المجموعة السادسة.

وانضمت الولايات المتحدة حاملة اللقب اعوام 1991 و1999 و2015 في الدور ثمن النهائي الى كل من فرنسا، هولندا، السويد، ألمانيا، كندا، انكلترا وايطاليا بعد نهاية المرحلة الثانية من دور المجموعات.

ملخص مباراة الولايات المتحدة الاميركية وتشيلي: