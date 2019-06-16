صلاح يرتدي شارة القائد للمرة الأولى في تاريخه مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ارتدى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، شارة القائد للمرة الأولى في تاريخه مع منتخب مصر، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام غينيا، في إطار الاستعداد لكأس أفريقيا 2019.

وحل محمد صلاح بديلا في الدقيقة 61 بعد خروج وليد سليمان، ليحمل بدلا منه شارة القيادة لأول مرة مع منتخب بلاده.

الشوط الأول كان قد انتهى بتقدم منتخب مصر عن طريق هدف صاروخي للمهاجم مروان محسن، قبل أن يتعادل سوري كابا لغينيا في الدقيقة 63.

صلاح الذي يلعب لمنتخب مصر منذ عام 2011، ارتدى شارة القائد لمنتخب مصر لأول مرة في مسيرته بعد 9 سنوات من المشاركة مع الفراعنة.