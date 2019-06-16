رسميًا.. "كاف" يعلن سفراء أمم إفريقيا.. الخطيب ضمن 7 أساطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن 7 سفراء لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وأتى على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء أساطير إفريقيا الذي اختارهم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليكونوا سفراء البطولة التاريخية التي تضم 24 منتخبًا لأول مرة.
واختار الاتحاد الإفريقي بجانب محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والثنائي الإيفواري يايا توريه، وديديه دروجبا، والنيجيري نوانكو كانو.
وأعلن النادي الأهلي أمس السبت حصولهم على خطاب رسمي من جانب الاتحاد الإفريقي بشأن اختيار محمود الخطيب ليكون سفيرًا في البطولة.
ويفتتح المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا الجمعة المقبلة بمباراة أمام زيمبابوي على استاد القاهرة التاريخي الذي يستضيع مباريات المجموعة الأولى.
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