منتخب المغرب يخسر وديته الثانية قبل انطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تلقى المنتخب المغربي خسارته الثانية الودية، في إطار استعدداه لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث خسر أمام زامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد مراكش، بالمغرب.
زامبيا تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة الأولى عن طريق موابي، قبل أن يتعادل حكيم زياش لصالح المغرب في الدقيقة 24.
وعاد المنتخب الزامبي ليتقدم مجددا قبل نهاية الشوط، عن طريق كينجز كانجوا.
وتمكن زياش لصالح المغرب في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم أحرز إينوك مويبو الهدف الثالث لصالح زامبيا في الدقيقة 75.
وتعد هذه الخسارة الثانية لمنتخب المغرب على التوالي ، بعد خسارة أخرى أمام جامبيا بنتيجة 1-0.
ويحل المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كوت ديفوار، ناميبيا، وجنوب إفريقيا، فيما لم يتأهل المنتخب الزامبي لأمم إفريقيا.
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