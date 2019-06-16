مباشر.. الاستعداد الأخير لأفريقيا.. مصر 3 - 1 غينيا.. الضربة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المنتخب المصري فوزًا معنويًا على حساب المنتخب الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنتطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى.

أهداف المنتخب المصري جاءت عن طريق مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

تشكيل مصر جاء كالتالي: محمد الشناوي - عمر جابر - باهر المحمدي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أيمن منصور - طارق حامد - محمد النني - تريزيجيه - وليد سليمان - عبد الله السعيد - مروان محسن.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الثانية شهدت فرصة خطيرة للجانب المصري بعدما سدد عبد الله السعيد كرة حرة مباشرة يبعدها حارس غينيا قبل دخولها المرمى لترتد الكرة لمحمود حمدي "الونش" المتواجد أمام المرمى ليسدد لكن مدافع غينيا يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة من على خط المرمى.

وكاد مروان محسن أن يسجل هدف مصر الأول في الدقيقة السابعة بعد خطأ من حارس غينيا حيث مرر الكرة بالخطأ تصل الكرة لمروان المتواجد على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن حارس غينيا ينقذ الموقف ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة الثامنة، عاد مروان محسن ليسدد كرة رأسية قوية لكن حارس غينيا يتصدى للكرة على مرتين.

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وفي الدقيقة 11 استطاع مروان محسن أن يسجل الهدف الأول للمنتخب المصري بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يكتفي حارس غينيا بمشاهدتها لتصبح النتيجة (1-0) للفراعنة.

وحاول تريزيجيه الوصول لمرمى غينيا من كرة رأسية بعد عرضية من عمر جابر لكن تصل الكرة سهلة لحارس غينيا لتظل النتيجة (1-0) لمصلحة مصر.

وكاد باهر المحمدي في الدقيقة 42 أن يسجل هدفًا في مرماه إلا أن محمد الشناوي يتألق ويبعد الكرة عن مرماه قبل دخولها الشباك.

وحاول تريزيجيه بعد مراوغة رائعة ي الدقيقة 56 أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس المنتخب الغاني يظهر في الوقت المناسب.

بعدها بدقيقة واحدة عاد تريزيجيه مجددًا ليهدر فرصة هدف للمنتخب المصري بعدما انفرد بمرمى المنتخب الغيني لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 64 استطاع مهاجم المنتخب الغيني سولي أن يسجل هدف التعادل بعد خطأ من عمر جابر الذي حاول إعادة الكرة للدفاع لكن تصل الكرة لمهاجم غينيا لينفرد بالمرمى ويسجل التعادل.

وفي الدقيقة 79 استطاع أحمد علي أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد فاصل مهاري من جانب محمد صلاح الذي راوغ حارس مرمى منتخب غينيا ليسدد نجم المنتخب المصري ترتطم بعدها الكرة في العارضة وترتد لأحمد علي المتواجد أمام المرمى.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أحرز أحمد علي الهدف الثالث للمنتخب المصري بعد تمريرة رائعة من صلاح ليسدد جابر كرة قوية ترتطم في قدم مدافع المنتخب الغيني لتصبح النتيجة (3-1).