الأهلي يكشف مصير لاعبه من الرحيل للبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب فريق النادي الأهلي، أن ناديه رفض عرض جيل فيسنتي البرتغالي والذي حاول الحصول على خدماته خلال الصيف الجاري.

وكان "الخليج 365" علم بوصول عرضًا برتغاليًا لاستعارة محمد شريف لمدة موسم واحد مع وضع بند لشراء اللاعب نهائيًا.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة الأهلي تمسكت بتواجد اللاعب للحاجة إلى جهوده.

ونوه المصدر، إلى أن سبب من أسباب رفض العرض بسبب عدم وجود مقابل مادي في حال خروج اللاعب للإعارة.

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وأوضح المصدر أن شريف سعى أن إدارة الأهلي توافق على خروجه لخوض تجربه احترافية.

وكان النادي البرتغالي قدّم عرضًا رسميًا للأهلي يطلب فيه التعاقد مع محمد شريف مقابل 400 ألف يورو بجانب نسبة 20% في حال تم إعادة بيعه لأي ناد آخر.

وكان محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضي في صفقة وصلت قيمتها المالية 10 ملايين جنيه.

وخاض صاحب الـ23 عامًا تسع مباريات مع الأهلي في جميع المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.