نابي كيتا: صلاح "قدوتي".. وهدفي قيادة غينيا لتخطي مجموعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال نابي كيتا لاعب المنتخب الغيني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إنه يعتبر محمد صلاح نجم الريدز كقدوته، لافتًا إلى أنه مستمر في صفوف فريقه الحالي بالموسم المقبل.

وأضاف كيتا في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت": "عندما انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي صلاح كان دائمًا ينصحني، وأنا اعتبره أخًا كبيرًا لي".

وتابع :"صلاح يبذل جهدًا كبيرًا، وأريد السير على خطاه".

وعن مستقبله مع ليفربول، قال الدولي الغيني :"مستمر مع فريقي بالموسم المقبل، أنا ألعب لناد يعتبر الأكبر في أوروبا والعالم".

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وكان كيتا ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين بعد موسم واحد قضاها في صفوف ليفربول.

وانتقل غينا للحديث عن منتخب بلاده ومشواره في البطولة الأفريقية، ليرد: "هدفي قيادة غينيا لتخطي دور المجموعات".

ويتواجد المنتخب الغيني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبورندي.

جدير بالذكر أن المنتخب الغيني سيخوض لقاءً وديًا مساء اليوم الأحد أمام منافسه المصري في إطار الاستعدادات النهائية لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.