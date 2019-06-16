مفاجأت جديدة في تشكيل مصر أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي – عمر جابر – محمود الونش – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور – طارق حامد – محمد النني – وليد سليمان – عبدالله السعيد – محمود ترزيجيه – مروان محسن. بينما تضم قائمة البدلاء كل من: أحمد الشناوي – محمود جنش – أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف – علي غزال – نبيل عماد “دونجا” – محمد صلاح – عمرو وردة أحمد علي – أحمد حسن “كوكا”. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي معه منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، بينما يقع منتخب غينيا في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي. كان منتخب الفراعنة قد واجه منتخب تنزانيا وديا يوم الخميس الماضي واستطاع أن يفوز عليه بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي.

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