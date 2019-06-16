السيسي يتفقد إستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد إستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وقال بسام راضي أن الجولة التفقدية

هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافتهلعدد من المباريات على مدار البطولة.

وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.