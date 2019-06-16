فضية وبرونزية للريشة الطائرة في بطولة مورشيوس الدولية

حقق المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة المركز الثاني والميدالية الفضية، خلال مشاركته في منافسات زوجي الرجال، ببطولة موريشيوس الدولية، والمقامة خلال الفترة من 13 وحتى 17 يونيو الجاري.

وضمن منافسات زوجي المختلط بالبطولة حصد منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية بفريق مكون من، ضحى هاني وأدهم حاتم.

ومثل المنتخب الوطني في منافسات زوجي الرجال كل من، أدهم

صلاح وأحمد حاتم.

ويشارك منتخبنا في البطولة بالرباعي "أحمد صلاح - أدهم حاتم - هادية حسني - ضحى هاني"، فيما يشرف على الناحية الفنية رامي إبراهيم المدير الفني للمنتخب.

وتعد البطولة من ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.