بالفيديو.. قطر تتأخر أمام باراجواي في الشوط الأول بكأس كوبا أمريكا

تأخر المنتخب القطري خلال أحداث الشوط الأول أمام نظيره الباراجواياني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا علىملعب ماراكانا، في إطار الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس كوبا أمريكا.
سجل أوسكار كاردوزو هدف منتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء، بعد احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على مدافع العنابي بعد لمسة يد واضحة.
شاهد هدف باراجواي :
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