لاعبو المنتخب النيجيري يحتفلون بعيد ميلاد إيجالو

حرص لاعبو المنتخب النيجيري على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم بالفريق أوديون إيجالو مهاجم المنتخب النيجيري، الذي أتم عامه الـ30 اليوم.

وكان المنتخب النيجيري خاض مباراة أمام المنتخب السنغالي وديًا مساء اليوم الأحد، و خسر أمام المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب

فندق ميركيور وأحرز الهدف اللاعب إدريسا جانا.

وحرص المدير الفني للمنتخب السنغالي على عدم مشاركة لاعب ليفربول ساديو ماني الذي تابع المباراة من على دكة البدلاء لتحقيق مزيد من الراحة له، وكان قد تم الدفع ب ٢

من الحراس لتأمين لاعب ليفربول وتم منع الصحفيين من إجراء الحوارات معه كما تم منع الأطفال من التقاط الصور التذكارية معه. وحضر المباراة خالد بيومي المحلل الرياضي وأحمد شكري لاعب إنبي وعدد من لاعبي النادي الإسماعيلي السابقين.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب النيجيري الإسماعيلية غدًا الاثنين فيما يغادر المنتخب السنغالي الإسماعيلية بعد غدٍ الثلاثاء بعد انتهاء معسكره المغلق المقام بفندق توليب.