شاهد.. مروان محسن يسجل هدفًا رائعًا لمصر أمام غينيا

تقدم منتخب مصر على نظيره الغيني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب

برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا.

وسجل مروان محسن هدفًا رائعًا في الدقيقة 12 بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس غينيا من التصدي لها.

شاهد الهدف :