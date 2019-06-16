نابي كيتا: محمد صلاح ساعدني عندما أنضممت لليفربول

عبر الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول عن شكره وأمتنانه لزميله بالفريق، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، حيث أكد أنه صلاح ساعده كثيرًا وكان دائما ما ينصحه، عندما أنضمحديثًا لصفوف الريدز في الانتقالات الصيفية الماضية.
وأنضم نابي كيتا إلى ليفربول قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، في صفقة تقدر بـ60 مليون جنيه
وقال كيتا في تصريحات صحفية: "حين وصلت إلى ليفربول عاملني صلاح مثل شقيقه الأصغر، كان بالنسبة لي مثالا يحتذى به".
وتابع:" دائما ينصحني وانا اسمع له باستمرار ، هو قدوة يبذل جهدًا كبيرًا مع ليفربول، وأريد السير على خطاه".
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