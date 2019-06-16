منتخب سيدات الكرة الطائرة يستعد للبطولة الأفريقية بمعسكر في سلوفينيا

يستعد منتخب مصر الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة للسفر إلى سلوفينيا يوم 25 يونيو الجاري للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو المقبلعلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة.
وكشف أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد أن منتخب السيدات سيطير إلى سلوفينيا يوم 25 من الشهر الجاري على أن يعود يوم 3
وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة أن الاتحاد يعمل على مدار الساعة خلال الفترة الراهنة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة الفرق المشاركة في البطولة.
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