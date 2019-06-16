اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل غينيا أمام المنتخب الوطني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة الودية أمام المنتخب الوطني، والتي من المقرر لها الساعة الـتاسعة مساءً، على ملعب برج العرب، ضمن الاستعدادات لبطولة

كأس الأمم الأفريقية.

 

وجاء تشكيل المنتخب الغيني كالتالي، في حراسة المرمى: آلي كيتا (أوسترسوند السويدي) الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) الوسط: أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – ماضي كامارا (اولمبياكوس) - إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) الهجوم: فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني).
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل غينيا أمام المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا