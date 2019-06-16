تعرف على تشكيل غينيا أمام المنتخب الوطني

أعلن بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة الودية أمام المنتخب الوطني، والتي من المقرر لها الساعة الـتاسعة مساءً، على ملعب برج العرب، ضمن الاستعدادات لبطولةكأس الأمم الأفريقية.
وجاء تشكيل المنتخب الغيني كالتالي، في حراسة المرمى: آلي كيتا (أوسترسوند السويدي) الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان
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