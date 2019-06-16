رسميًا.. سبورتنج يعلن ضم محمد إبراهيم

أعلن نادي سبورتنج بشكل رسمي، اليوم الأحد، إتمام تعاقده مع النجم محمد إبراهيم ليصبح لاعبًا بصفوف الفريق لكرة اليد خلال ليصبح لاعبًا بصفوف الفريق لكرة اليد خلالالفترة المقبلة. ويعد انتقال إبراهيم لصفوف سبورتنج قادمًا من الأهلي، أحد صفقات العيار الثقيل بدوري المحترفين المصري لكرة اليد.



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