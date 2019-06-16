رياضة | كوبا أمريكا.. باراجواي يتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا.. باراجواي يتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى منتخب باراجواي الأول لكرة القدم الشوط الأول متقدمًا على نظيره القطري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب “ماراكانا”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة ببطولة كوبا أمريكا.

وافتتح أوسكار كاردوزو النتيجة لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم البيروفي ديجو هارو دون اللجوء لتقنية الفيديو، لينفذها كاردوزو بنجاح.

وفشل منتخب قطر في إدراك هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف نظيف، في إنتظار أحداث الشوط الثاني.

الجدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا يشارك فيها 12 منتخباً من بينهم عشرة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة لمنتخبين تمت دعوتهما من قارة آسيا وهما منتخبي قطر واليابان.