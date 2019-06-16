رياضة | الكاف يعلن سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة سفراء النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩ والتي تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري.

وتضم قائمة سفراء البطولة القارية وتضم، المصري محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري يايا توريه، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.