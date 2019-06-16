رياضة | أبو ريدة وكردي والرفاعي يؤازرون المنتخب أمام غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة وكردي والرفاعي يؤازرون المنتخب أمام غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المقصورة الرئيسية لاستاد الجيش ببرج العرب حضور المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم والدكتور كرم كردى ودينا الرفاعي عضوا المجلس وذلك لمؤازرة المنتخب الوطنى الأول في تجربته الودية أمام نظيره الغينى في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

كما حرص وفد من البرلمان على الحضور ومؤازرة الفريق وضم الوفد كل من رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أشرف رشاد، ورئيس لجنة السياحة والطيران عمرو صدقي، ونواب محافظة الإسكندرية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان.



كما حضر بالمقصورة عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم سابقا .



وتلعب مصر ضمن فرق المجموعة الأولي التى تضم إلى جانبها كل من زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، أوغندا بينما تلعب غينيا ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم معها كل من نيجيريا ، بورندى، مدغشقر .