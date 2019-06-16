رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. صراع كبير بين الريال والبرسا على صفقة جديدة وتحديد قائمة الراحلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. صراع كبير بين الريال والبرسا على صفقة جديدة وتحديد قائمة الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض محمد صلاح نجم ليفربول عرض الملكي واهتمام ليفربول بضم إيسكو نجم الفريق.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بوجبا : هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد

أكد الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق وأن هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد".

وأضاف: "هناك العديد من الكلمات والكثير من التفكير أيضًا فيما يتعلق بمستقبلي".

وتابع: "لقد قضيت 3 سنوات مع مانشستر يونايتد وقدمت عملًا رائعًا، حيث أن بعض اللحظات كانت جيدة والأخرى جاءت سيئة مثلما يحدث في أي مكان ومع أي لاعب آخر".

واختتم بوجبا تصريحاته قائلاً : "بعد هذا الموسم وكل ما حدث خلاله، أعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر".

- ريال مدريد يبحث عن ال 250 مليون يورو برحيل 12 لاعب دفعة واحدة

تعاقد ريال مدريد الإسبانى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية مع 6 لاعبين وهم إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وأيضاً الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي فيرلاند ميندى ومدافع بورتو البرتغالى ميليتاو واللاعب الشاب اليابانى تاكيفوسا كوبو بالإضافة للاعب رودريجو، لتدعيم الفريق خلال الموسم القادم بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه الفريق خلال الموسم السابق والخروج خالى الوفاض دون بطولات.

ويحاول ريال مدريد وإدارته برئاسة فلورنتينو بيريز عمل موازنه جيدة حتى لا يقع تحت طائلة اللعب المالى النظيف، بعدما وصلت تعاقداته لحوالى 300 مليون يورو، ويحتاج لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحقيق أرباح تصل ل 250 مليون يورو.

وأشارت صحيفة " آس" الإسبانية، أن أبرز اللاعبين الذى يسعى ريال مدريد لبيعهم خلال الصيف الحالى والإستفادة المالية من بيعهم هم :" الويلزى جاريث بيل والكرواتى ماتيو كوفاستش والكولومبي خاميس رودريجيز.

وأشارت الصحيفة أن بيل من الممكن أن تصل له عروض قوية من الدورى الإنجليزى تصل ل 80 مليون يورو، بينما رودريجز فمن الممكن أن يرحل مقابل 45 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أيضاً عن إمكانية رحيل الإسبانى إيسكو وماركو أسينسيو فى حال وصول عرض جيد لهما.

- لوكاس فاسكيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الأحد، أن لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، أصبح من المحتمل رحيله عن صفوف الملكى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد الصفقات الجديدة الذى تعاقد معها ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية "أن رغم إعحاب زيدان بفاسكيز إلا أن الاعب أصبحت فرصته فى المشاركة بشكل أساسي مع الفريق صعبة بسبب التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وأشارت" ماركا "أن أيضاً اللاعب الشاب إبراهيم دياز من الممكن أن يرحل مع فاسكيز ولكن لم تحسم الأمور حتى الأن، خاصة أن هناك إهتمام من جانب أندية إسبانية بدياز وأبرزهم نادى خيتافي والذى سيشارك أوروبياً الموسم المقبل.

- محمد صلاح يرفض عروض ريال مدريد ويوفنتوس ويتمسك بالبقاء فى ليفربول

تمسك الجناح المصري لفريق ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" بالبقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل، رافضاً أى عروض متاحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح رفض مغادرة ليفربول الصيف الحالى وقرر البقاء للموسم المقبل، بعدما رفض عروض الإنضمام ليوفنتوس الإيطالى وريال مدريد الإسبانى.

وأشارت الصحيفة، أن كل منهما تقدم بعرض رسمي قيمته 150 مليون جنيه إسترلينى ولكن رفض الدولى المصري، الرحيل عن الريدز.

كما أكدت الصحيفة أيضاً أن السنغالى ساديو مانى جناح ليفربول أيضاً رفض الرحيل لأى فريق خلال الفترة الحالية، وتمسك بالبقاء فى الريدز.

ويذكر أن محمد صلاح قد توُج مع ليفربول هذا العام ببطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 5 أهداف خلال البطولة، بخلاف تتويجه بلقب هداف الدورى الإنجليزي لموسمين متتاليين.

- بايرن ميونخ يحاول التعاقد مع جاريث بيل

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أفادت تقارير صحفية اليوم، الأحد، أن إدارة بايرن ميونخ تفكر فى التعاقد مع جاريث بيل لاعب ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق الألمانى خلال الموسم المقبل، خاصة بعد إعلان كل من آريين روبين وفرانك ريبيري إنهاء فترتهم مع الباڤارى.

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن بايرن ميونخ حدد بديل روبين جناح البايرن، وهو اللاعب جاريث بيل الدولى الويلزى، الذى يسعى ريال مدريد لتسويقه خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع اللاعب لمدة عام واحد وعلى إستعداد لدفع راتبه الأسبوعى المقدر ب 350 ألف جنيه إسترلينى.

- اريكسن يشعل الصراع بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن هناك خلال بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ,رئيس النادي فلورنتينو بيريز , بشأن التعاقد مع إيركسن , خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وأشارت الصحيفة أن زيدان لايرغب بالتوقيع مع إيركسن , ويضع بول بوجبا كهدف رئيسي لتعزيز خط وسط الفريق , في حين أن بيريز يرى أن صفقة إيركسن ممكنة لأن عقد ينتهي في 2020 .

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن الصراع بين بيريز وزيدان على ضم إيركسن قد يفيد النادي الإنجليزي الذي لاينوي التخلي عن اللاعب , في حين يعد إيركسن هدفاً للعديد من الأندية .

- هل تريد العودة لريال مدريد ؟ خاميس رودريجيز يُجيب

أثار النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، كثيرًا من الغموض حول مستقبله القادم، في ظل اقتراب رحيله عن ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وبسؤوال خاميس .. ألديك وقت للتفكير بشأن مدريد ؟ أجاب اللاعب: "لا، لا أعلم حقًا أي شيء بشأن مستقبلي".

واختتم: "المدريدستا يتسائلون ما إن كنتَ ترغب بالعودة إلى مدريد! (يبتسم): لا أعلم شيئًا بعد".

- ليفربول يتحرك لضم نجم ريال مدريد

دخل نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني والمتوج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا، في مفاوضات للحصول على خدمات إيسكو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى رغبة الفريق الإنجليزي، للتعاقد مع إيسكو، وتعزيز صفوفه بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير، إلى أن مدريد، اشترط الحصول على 71 مليون جنيه استرليني، للسماح لنجمه، بالرحيل عن سانتياجو برنابيو، بالصيف

وأبدى إيسكو رغبة واضحة في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، لكن إنفاق النادي الملكي ما يزيد عن 300 مليون يورو، هذا الصيف في ابرام خمسة تعاقدات جديدة، ستجبره على بيع عدد من نجومه خشية السقوط في مخالفات تتعارض مع قانون اللعب النظيف.

- صديقة رونالدو ترد على راموس بعد واقعة "التجاهل"

حرصت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الرد بعد تجاهل قائد ريال مدريد الإسباني، في حفل زفافه على بيلار روبيو، بمسقط رأسه بإشبيلية، للدون البرتغالي والذي أقيم أمس السبت.

ونشرت رورديجيز عددا من الصور من رحلة اليونان حيث يقضي رونالدو وأولاده إجازة، حيث ظهر عليهم السعادة ردا منها على عدم دعوة صديقها رونالدو لحفل زفاف راموس.

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم حرصوا على التواجد بعد دعوة راموس، ومن بينهم نجم برشلونة جيرارد بيكيه وشاكيرا، ودافيد بيكهام

- ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة

يواصل نادي ريال مدريد البحث عن صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي وفي نفس الوقت يريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ضم لاعبين للمستقبل.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الاسباني، أنه بعد التوقيع مع الموهبة اليابانية كوبو فأن ريال مدريد يتجه الآن نحو التوقيع مع الانجيلزي هارفي إليوت الذي يبلغ من العمر 16 عاماً.

وذكر الموقع الاسباني أنه في مكاتب ريال مدريد يقومون بتحليل مهارات وإحصائيات اللاعب الذي شارك في شهر المايو الماضي مع فولهام حيث أصبح أصغر لاعب يُشارك في تاريخ بريميرليج.

ويتنافس ناديا برشلونة ولايبزيج أيضاً على ضم اللاعب بعد أن حدد نادي فولهام سعره بحوالي 250 ألف يورو.

الجدير بالذكر فأن هارفي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن و في حال قدومه إلى ريال مدريد سيلعب في البداية في الأكاديمية.