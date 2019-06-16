رياضة | جماهير البرازيل تفاجئ لاعبي منتخب قطر بكوبا أمريكا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير البرازيل تفاجئ لاعبي منتخب قطر بكوبا أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب “ماراكانا” مفاجأة من العيار الثقيل من قبل جماهير المنتخب البرازيلي، تجاه لاعبي المنتخب القطري، في المباراة التي تجمع الأخير مع باراجواي.

وقامت الجماهير البرازيلية بمساندة منتخب قطر الأول لكرة القدم في المباراة المنتظرة للعنابي أمام باراجواي التي تجمع بينهما في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ماراكانا”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة ببطولة كوبا أمريكا.

كما زحفت العديد من الجماهير القطرية إلى ملعب المباراة من أجل مساندة منتخبهم، في مباراتهم الأولى بالبطولة، التي يشارك فيها 12 منتخباً من بينهم عشرة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة لمنتخبين تمت دعوتهما من قارة آسيا وهما منتخبي قطر واليابان.