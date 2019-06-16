رياضة | رسميا... ياسر سالم مديرا للكرة بالمصري البورسعبدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا... ياسر سالم مديرا للكرة بالمصري البورسعبدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، تعيين ياسر سالم نائب رئيس مجلس الإدارة السابق مديرًا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالموسم الجديد.

يأتي ذلك يناءًا على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاستفادة من خبراته خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم ياسر سالم بالاستقالة من منصبه خلال يونيو العام الماضي إثر بعض الخلافات مع الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن المدير الفني السابق. .