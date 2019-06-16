رياضة | باراجوي تصدم قطر بالهدف الأول في كوبا أمريكا

تلقى منتخب قطر الأول لكرة القدم هدفًا مبكرًا أمام نظيره منتخب باراجواي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب “ماراكانا”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة ببطولة كوبا أمريكا.

وأحرز أوسكار كاردوزو الهدف الأول لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم البيروفي ديجو هارو دون اللجوء لتقنية الفيديو، لينفذها كاردوزو بنجاح.

ويذكر أن بطولة كوبا أمريكا يشارك فيها 12 منتخباً من بينهم عشرة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة لمنتخبين تمت دعوتهما من قارة آسيا وهما منتخبي قطر واليابان.