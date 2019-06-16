رياضة | صفقة مميزة تقترب من برشلونة بقوة

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يبحث نادي برشلونة الاسباني عن لاعب مميز في مركز الظهير الأيسر، ليكون منافساً قوياً على هذا المركز مع جوردي ألبا وذلك خلال منافسات الموسم الجديد.

وقالت تقارير إسبانية أن فالفيردي لا يثق تماماً في لاعبه الشاب خوان ميراندا، فيميتواجد الثنائي سيرجي روبرتو ونيلسون سيميدو بمركز الظهير الأيمن.

وأكدت التقارير أن نادي برشلونة يتفاوض مع لاعب الأكاديمية السابق اليخاندر جريمالدو (23) عاماً، والذي غادر تجاه بنفيكا البرتغالي عام 2015، مقابل (2) مليون يورو فقط.

وتير التقارير إلى نادي برشلونة يسعى لوضع حارسه الهولندي جاسبر سيلسين في صفقة تبادلية مقابل جريمالدو الذي لن يقل سعر عنه 40 مليون يورو.