رياضة | قرار مفاجئ من مرتضى منصور بشأن مدرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من مرتضى منصور بشأن مدرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين نبيل محمود المدرب العام للفريق في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء بعد قرار الإستغناء عنه من الجهاز الفني للفريق الأول.

كما قرر مرتضى منصور تولي أيمن عبد العزيز منصب مدير مدرسة الكرة بالنادي بدلًا من عبد الحميد بسيوني الذي تم تصعيده للعمل كمدرب عام للفريق الأول.

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قام مسئولو الزمالك ببعض التغييرات في الجهاز الفني للفريق الأول في محاولة لتدعيم الفريق وسط عدم القناعة بشكل كامل بمستوى وقدرات نبيل محمود.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الإثنين بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين منذ خوض مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد مسئولو الزمالك على استمرار خالد جلال على رأس المسئولية الفنية للفريق بشكل طبيعي والتشديد على ثقتهم فيه ورفضهم لرحيله.