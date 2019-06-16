رياضة | تشكيلة غينيا الرسمية أمام مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة غينيا الرسمية أمام مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غنيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة مصر، وديًا استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل غنيا كالآتي:-

حراسة المرمى: علي كيتا

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الدفاع: إسياجا سيلا - بايساما سانكوه – إرنست سيكا – سيمون فاليتيه.

الوسط: أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – ماضي كامارا.

الهجوم: إبراهيما تراوري – فرانسوا كامانو – محمد ياتارا– جوزيه كانتي.