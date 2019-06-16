رياضة | عاجل.. الصفاقسي التونسي يعلن تعيين مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصفاقسي التونسي يعلن تعيين مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية تونسية، على تعيين مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي.

وذكرت التقارير أن الناصر نجاح رئيس فرع كرة القدم بنادي الصفاقسي، أعلن تولي المونتينجيري نيبوشا قيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب المؤقت فتحي جبال، بسبب النتائج السلبية للفريق خاصة تحت قيادة الهولندي رود كرول.

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وتنتظر جمهير الصفاقسي عودة الإنتصارت من الجديد للعودة لمنصات التتويج تحت قيادة نيبوشا، حيث يقود الفريق في نهائي كأس تونس أمام النجم الساحلي.

وشهد الصفاقسي تذبذبًا كبيرًا على مستوى النتائج، احتل على أثرها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي، ليفشل في حجز مقعده في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم.

والجدير بالذكر أن نيبوشا تولى قيادة الزمالك في وقت سابق، ولكنه لم يستمر طويلاً في اروقة النادي.