رياضة | الرئيس السيسي يتفقد ستاد القاهرة الدولي قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يتفقد ستاد القاهرة الدولي قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، للوقوف على آخر الاستعدادات بنفسه قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب القاهرة الدولي افتتاح بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل بين مصر وزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتستعد مصر لاستقبال بطولة إفريقيا بداية من 21 يونيو المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل.