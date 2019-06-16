رياضة | الألومنيوم يدعم صفوفه بضم طارق أبو النسب صانع ألعاب المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يدعم صفوفه بضم طارق أبو النسب صانع ألعاب المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى الألومنيوم برئاسة المهندس عبد الظاهر عبدالستار فى إتمام التعاقد مع اللاعب طارق أبو النسب صانع ألعاب أسوان والمنيا وسوهاج السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

ووقع اللاعب علي عقود الانضمام لنادي الألومنيوم فى حضور كلا من ياسر الكنانى المدير الفنى ،وصلاح صالح مدير عام نادى الألومنيوم والمشرف على فريق الكرة ،وسيد قاسم المدير الادارى وعمر الصعيدى وكيل اللاعب الذى لعب دوراً كبيراً فى إتمام الصفقة لصالح نادى الألومنيوم بعد مفاوضات إستمرت أكثر من شهر بين اللاعب والجهاز الفنى للألومنيوم .

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وأبدى ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق الأول للكرة بنادى الألومنيوم سعادته بإلتعاقد مع اللاعب طارق أبوالنسب لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة باللعب بدورى القسم الثانى وخاصة مجموعة الصعيد .

ومن جانبه أكد ياسر الكنانى المدير الفنى للالومنيوم إنهاء بعض الصفقات المتميزة خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف فريقه إستعداداً للمنافسة على الصعود للممتاز وتحقيق حلم جماهير الألومنيوم بالعودة لدوري الأضواء والشهرة من جديد.