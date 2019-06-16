رياضة | دكرنس يستعير مهاجم إف سى مصر لموسم واحد

واصل نادى دكرنس الرياضى الإعلان عن صفقاته الجديدة إستعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى والمقرر إنطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

حيث نجح مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم فى التعاقد لموسم واحد على سبيل الإعارة مع نجم إف سى مصر عمر فاروق.

اللاعب البالغ من العمر ٢٨ عاما سبق وأن لعب للعديد من الأندية من بينها شباب كوم حماده و جمهورية شبين والسكة الحديد وسموحة والرجاء وإف سي مصر والمريخ.