اونلاين | مباراة قطر وباراجواي الأحد 16-6-2019 “القنوات الناقلة+ توقيت المباراة” بطولة كوبا أميركا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة قطر وباراجواي الأحد 16-6-2019 “القنوات الناقلة+ توقيت المباراة” بطولة كوبا أميركا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى لاعبي المنتخب الوطني القطري لتقديم أداء مشرف إبراز قوة وتماسك ومهارات لاعبي المنتخب القطري، حيث يسعى المنتخب القطري بدأ منافساته بقوة وروح قتالية مرتفعة أملاً في تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب، وقد حرص الاتحاد القطري في الأيام الماضية على تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني حيث تم حشد الجاليات العربية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث ستقدم الجالية العربية الدعم للمنتخب القطري في مباراته أمام منتخب باراجواي في أول مواجهات كل من الفريقين في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أميركا 2019” التي أنطلقت فجر السبت في البرازيل.

وفي سياق الاستعداد لـ مباراة قطر وباراجواي أكد لاعبي المنتخب القطري الذين تعثروا أمام البرازيل أن هزيمته في اللقاء الودي لن تأثر على الروح المعنوية لهم وسيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز وسيقاتلون حتى الرمق الأخير، كما أكدوا أنهم استعدوا بشكل جيد لملاقاة منتخب باراغواي واعدين بتحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهيرهم والمشجعين العرب المؤازين لمنتخب بلادهم.

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توقيت مباراة قطر باراجواي والقنوات الناقلة:

يحتضن استاد ماراكانا مباراة قطر وباراجواي وكانت المنتخب القطري والمنتخب الياباني قد تلقيا دعوة رسمية من قبل اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وجاء المنتخب القطري في الجموعة الثانية التي تضم كل من منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي، وستنطلق مباراة المنتخب القطري أمام منتخب باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والعراق وفلسطين والأردن، وفي الساعة الحادية عشر حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم بث أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس.

وفي سياق الاستعداد لـ مباراة قطر وباراجواي أكد لاعبي المنتخب القطري الذين تعثروا أمام البرازيل أن هزيمته في اللقاء الودي لن تأثر على الروح المعنوية لهم وسيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز وسيقاتلون حتى الرمق الأخير، كما أكدوا أنهم استعدوا بشكل جيد لملاقاة منتخب باراغواي واعدين بتحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهيرهم والمشجعين العرب المؤازين لمنتخب بلادهم.