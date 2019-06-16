اونلاين | يلا شوت on sport مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر yalla shoot تايم سبوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت on sport مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر yalla shoot تايم سبوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبي مصر وغينيا في أحد اللقاءات الودية الإستعدادية ضمن أجندة الفيفا الدولية 2019، منتخب الفراعنة في مواجهة ودية جديدة ضد منتخب غينيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مواجهة ودية دولية تجمع المنتخبين فى اطار استعداد كلا منهم الى المواجهات الرسمية، فى بث حي مباشر للمباريات من رابط يلا كورة حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع وسوف يتم نقل مباراة منتخبى مصر مع غينيا من خلال رابط يلا شوت مباشر بدون تقطيع، ويمكن متابعة اللقاء فى نقل مباشر على موقع كورة اون او صباح مصر فى بث مباشر لايف اليوم فى اطار مواجهة ودية بين المنتخبين.

مشاهدة مباراة مصر مع غينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر مساء اليوم اون لاين فى مواجهة دولية ودية ضمن استعداد كلا من المنتخبين، حيث نتابع المواجهة من رابط كورة اون ويمكن مشاهده المباريات فى نقل مباشر اليوم من رابط يلا شوت هذا وسوف يتم نقل مباراة منتخبى مصر مع غينيا يلا كورة لايف مباشر، على موقع كورة اون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعه الثامنة مساء مساء بتوقيت مكه مباشر.

مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر

حيث تترقب جماهير ومتابعى كرة القدم والمنتخبين مشاهدة اللقاء الذى يجمع بين منتخب مصر مع منتخب غينيا فى منافسة قوية بينهم اليوم حيث يمكن مشاهدة مباراة منتخبى مصر مع غينيا اليوم اون لاين ويتم نقل المباراة فى بث مباشر على رابط يلا شوت بدون تقطيع.

Advertisements

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل مباراة ودية والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: اون سبورت 1

معلق المباراة : مؤمن حسن

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر