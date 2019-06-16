اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وغينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر اليوم 16-6-2019

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بث مباشر مباراة مصر وغينيا حيث يخوض المنتخب المصري البروفة النهائية قبل الكان بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا مشاهدة مباراة مصر وغينيا

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بث مباشر مباراة مصر وغينيا في المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين في التحضير الأخير لهما قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 مشاهدة مباراة مصر وغينيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مواجهة ودية دولية تجمع المنتخبين فى اطار استعداد كلا منهم الى المواجهات.

يلتقي منتخبي مصر وغينيا في أحد اللقاءات الودية الإستعدادية ضمن أجندة الفيفا الدولية 2019، منتخب الفراعنة في مواجهة ودية جديدة ضد منتخب غينيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مواجهة ودية دولية تجمع المنتخبين فى اطار استعداد كلا منهم الى المواجهات

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موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: اون سبورت 1

معلق المباراة : مؤمن حسن

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية