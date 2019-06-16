اونلاين | beIN SPORT | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORT | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر مع غينيا اليوم في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

مصر تستضيف بطولة "كان" على ملاعبها بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ وذلك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وحتى 19 من يوليو 2019.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية حيث يقيم منتخب مصر معسكر الإعداد للمشاركة في البطولة.

وكانت مصر قد انتصرت على تنزانيا في المباراة الودية الأولى بهدف وذلك في إطار التحضيرات النهائية قبل انطلاق منافسات كان 2019.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن حلول مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

Advertisements

تشكيل مصر أمام غينيا اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.