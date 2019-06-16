الان تتابع “الاستئناف” تعلن عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم باستبعاده من الترشح لانتخابات “اتحاد كرة القدم” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 10:00 م, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية، عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. Advertisements

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