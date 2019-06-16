الان تتابع هؤلاء يرغبون في الترشح لرئاسة #النصر.. فمن هو الأقرب؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت مصادر، إن هناك اسمين يرغبان في الترشح لرئاسة نادي النصر، بعد إعلان عبدالعزيز الجليّل عدم ترشحه.
وأضافت لـ”الخليج 365”: “الاسمان هما فهد العمرو، عضو مجلس إدارة سابق بالنادي، وهو الأقرب، والمحامي ماجد الفهد”.
وكان رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، قد رسالة إلى جمهور الفريق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن خلالها رحيله.
وقال: “جماهير الوفاء.. كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر هؤلاء يرغبون في الترشح لرئاسة #النصر.. فمن هو الأقرب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.