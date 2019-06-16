شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتقدم للمنتخب الوطني بالهدف الأول امام غينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المنتخب الوطني على نظيره الغيني، بالهدف الأول خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما الأن على ملعب ستاد برج العرب الإسكندرية في اطار استعداد الفريقين لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية2019 المقرر إقامتها يوم 21 من الشهر الجاري في مصر.
وسجل هدف المنتخب الوطني مهاجم الفريق مروان محسن في الدقيقة 11 من زمن المباراة من تسديدة قوية من خارج منطقة 18 الفريق الغيني تسكن الشباك.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يتقدم للمنتخب الوطني بالهدف الأول امام غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.