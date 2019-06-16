شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتقدم للمنتخب الوطني بالهدف الأول امام غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المنتخب الوطني على نظيره الغيني، بالهدف الأول خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما الأن على ملعب ستاد برج العرب الإسكندرية في اطار استعداد الفريقين لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية2019 المقرر إقامتها يوم 21 من الشهر الجاري في مصر.

وسجل هدف المنتخب الوطني مهاجم الفريق مروان محسن في الدقيقة 11 من زمن المباراة من تسديدة قوية من خارج منطقة 18 الفريق الغيني تسكن الشباك.