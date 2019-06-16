الاتحاد يتصدر قائمة الجمعيات العمومية والهلال وصيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حقق نادي الاتحاد أعلى دخل من بين أندية دوري المحترفين السعودي من عوائد رسوم العضوية للجمعيات العمومية للأندية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، مع فتح باب الانتخابات أخيرا في أكثر عملية انتخابية تشهدها الأندية السعودية، حيث وصل دخل خزينة النادي لمبلغ مليونين ومائتين وثمانية وثمانين ألف ريال، فيما حل نادي الهلال في وصافة دخل الأندية من رسوم العضويات بمبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف ريال، بينما جاء الاتفاق ثالث الترتيب برصيد مليون وثلاثمائة وثمانين ريالا.

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واستطاع الاتحاد تحقيق أعلى نسبة في العضويات الذهبية بـ22 عضوية، تلاه الهلال بـ15 ذهبية، ثم الاتفاق بـ13 ذهبية، فيما جاء نادي الرائد كأكثر الأندية في عدد الأعضاء برصيد 51 عضوا شملت ثماني ذهبيات، و43 عادية.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة حددت رسوم العضويات بالأندية بواقع 100 ألف ريال للذهبية و1000 ريال للعادية، على أن تدفع لأربع سنوات ماضية، كما خلت القوائم الأولية للفئة الذهبية من تسديد مرشحي ناديي الهلال فهد بن نافل ورئيس الأهلي أحمد الصايغ حيث اكتفوا بتسديد العضوية العادية.

فيما لم تصدر القائمة الأولية لنادي النصر نتيجة عدم تقدم أي مرشح مع فتح باب الانتخابات بالمرة الأولى قبل أن تعيد هيئة الرياض فتح الترشح مرة أخرى.