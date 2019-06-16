هوملز يحتفل بذكرى زواجه في حمام سباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ تجاهل ماتس هوملز مدافع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم التكهنات المثارة حول مستقبله الكروي واحتفل بالذكرى الرابعة لزواجه على طريقته الخاصة. ونشر هوملز عبر حسابه الخاص على شبكة انستقرام للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بزوجته كاثي في حمام سباحة، تزامنا مع ذكرى زواجهما الرابعة. ويعتزم دورتموند استعادة هوملز الموسم المقبل،.



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