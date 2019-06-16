مصارعو الثيران في زواج راموس وبيلار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل احتفل نجم كرة القدم الإسباني سيرخيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بزفافه على مقدمة البرامج والممثلة الإسبانية بيلار روبيو في كاتدرائية أشبيلية بجنوب إسبانيا، وذلك بعد علاقة صداقة بينهما بدأت منذ أعوام عدة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من المشاهير من بينهم نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، وقد حظيا باستقبال حافل لدى وصولهما.

ولم يجر السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام والكاميرات في الكنيسة، وبعد حفل الزفاف الذي وصفته وسائل إعلام إسبانية بأنه «زفاف العام»، وقف راموس (33 عاما) وزوجته أمام الكاتدرائية حيث ألتقطت لهما عدد هائل من الصور.