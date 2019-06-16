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صلاح يرفض عرضين من الريال واليوفي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي الإنجليزي، رفض عرضين من الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح، ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من .

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وكان صلاح مرشحا بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى أو العودة إلى ، حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما، ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفا خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

في الإطار نفسه حرص المنتخب المصري لكرة القدم على الاحتفال بيوم ميلاد النجم محمد صلاح خلال معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.

وعلق صلاح، الذي أكمل 27 عاما، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا «أود التقدم بالشكر إلى كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيدا».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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