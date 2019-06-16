صلاح يرفض عرضين من الريال واليوفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح، ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

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وكان صلاح مرشحا بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما، ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفا خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

في الإطار نفسه حرص المنتخب المصري لكرة القدم على الاحتفال بيوم ميلاد النجم محمد صلاح خلال معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.

وعلق صلاح، الذي أكمل 27 عاما، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا «أود التقدم بالشكر إلى كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيدا».