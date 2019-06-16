150 لاعبا في احتفالية اتحاد بناء الأجسام بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفى الاتحاد السعودي لبناء الأجسام بتكريم أكثر من 150 بطلا لكمال الأجسام في المنطقة الشرقية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه في الدمام بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضيوف الاحتفال من مملكة البحرين وأكثر من 300 لاعب وبطل على مستوى المنطقة الشرقية.

وتخللت الحفل كلمات ترحيبية بالحضور، ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي لبناء الأجسام المهندي أسامة الرميان كلمة هنأ من خلالها اللاعبين الحاصلين على مراكز في مختلف البطولات، مقدما الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على تأسيس الاتحاد السعودي لبناء الأجسام تلبية لتطلعات الجيل الصاعد من الأبطال، مشددا على أهمية العمل وتوحيد الجهود لرفع راية المملكة في البطولات الرسمية والعالمية، مبينا أنه يتم العمل على تجهيز عدد من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تطوير هذه الرياضة، وأن تضع المملكة كوجهة رائدة للأبطال والمحترفين.

وأكد عضو اللجنة التنظيمية للحفل، أنور الحارثي أن اللقاء يهدف لتطوير اللعبة والارتقاء بها.