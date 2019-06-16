السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفه وتمسكه بالأمل أيضا عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي بهدفين فجر أمس، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا في البرازيل، مؤكدا أن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت ليتقبل هذه الهزيمة.
وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده، الذي يعيش مرحلة انتقالية حيث شهد انضمام العديد من الوجوه الجديدة ولا يشارك به حاليا سوى سبعة لاعبين ممن شاركوا ضمن قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي: نحتاج لوقت حتى نتقبل الهزيمة من كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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