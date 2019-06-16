8 عوامل تعجل بتنصيب الجليل رئيسا للنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

نجح صناع القرار بنادي النصر في إقناع، نائب رئيس النادي في الإدارة المكلفة التي انتهت فترتها عبدالعزيز الجليل، في الترشح على رأس مجلس الإدارة الجديد، بعد فتح باب الترشيح بشكل استثنائي للنادي بداية من أمس ولمدة 3 أيام.

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ورحبت أوساط نصراوية بقبول الجليل الترشح كشخصية توافقية في النصر، بعد قرار انسحاب الرئيس السابق سعود آل سويلم، رغم النجاحات الكبيرة التي سجلها للنادي ولاسيما على الصعيد الكروي بتحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتوقع المراقبون في الوسط الرياضي أن يكون عبدالعزيز الجليل هو المرشح الوحيد في النصر خلال فترة الترشح الحالية التي تغلق مساء غد، بعد اعتذار عضو شرف النادي وأحد داعميه شرف الحريري لظروفه، ودخول المرشحين أحمد البريكي وتركي الشويعر للعمل في إدارة المرشح عبدالعزيز الجليل.

لماذا عبدالعزيز الجليل؟