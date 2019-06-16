8 عوامل تعجل بتنصيب الجليل رئيسا للنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
نجح صناع القرار بنادي النصر في إقناع، نائب رئيس النادي في الإدارة المكلفة التي انتهت فترتها عبدالعزيز الجليل، في الترشح على رأس مجلس الإدارة الجديد، بعد فتح باب الترشيح بشكل استثنائي للنادي بداية من أمس ولمدة 3 أيام.
ورحبت أوساط نصراوية بقبول الجليل الترشح كشخصية توافقية في النصر، بعد قرار انسحاب الرئيس السابق سعود آل سويلم، رغم النجاحات الكبيرة التي سجلها للنادي ولاسيما على الصعيد الكروي بتحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتوقع المراقبون في الوسط الرياضي أن يكون عبدالعزيز الجليل هو المرشح الوحيد في النصر خلال فترة الترشح الحالية التي تغلق مساء غد، بعد اعتذار عضو شرف النادي وأحد داعميه شرف الحريري لظروفه، ودخول المرشحين أحمد البريكي وتركي الشويعر للعمل في إدارة المرشح عبدالعزيز الجليل.
لماذا عبدالعزيز الجليل؟
- منصبه كنائب رئيس في الموسم الماضي يختصر الوقت في تحقيق أهداف وبرامج العمل الإداري.
- السعي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار الإداري والمالي للنادي وعدم الإخلال بهما.
- وجود حالة تفاهم وانسجام بين الرئيس المرشح والأجهزة الإدارية والفنية للفرق الكروية.
- ضمان استمرار الدعم الشرفي واللوجستي بالصورة التي كانت عليها الإدارة المكلفة السابقة.
- استكمال بعض الملفات الاستثمارية للإدارة السابقة.
- حالة توافق بينه وبين الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد كنائب الرئيس المرشح أحمد البريكي والمدير التنفيذي المرشح تركي الشويعر.
- جاهزية ملف التعاقدات الكروية (المحلية والأجنبية) بالاتفاق المسبق مع المدير الفني للفريق الكروي الأول روي فيتوريا.
- شريك الإنجازات في الموسم الكروي الماضي.
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