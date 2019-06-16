شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف باقى مكافأة الكونفدرالية للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل لاعبو الزمالك على المتبقى لهم من مكافأة الكونفدرالية، خلال الفترة المقبلة، على هامش التدريبات التى سيعود اللاعبين للانتظام بها بداية من الغد، بعدما صرفت الإدارة البيضاء 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب الفوز بالكونفدرالية مع تأجيل صرف باقى المكافأة لحين عودة اللاعبين من الراحة التى حصلوا عليها عقب مباراة حرس الحدود بالدورى نظرا لتوقف البطولة لارتباط المنتخب بالمشاركة فى أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر بداية من يوم الجمعة القادم.

وأجل مسئولو الزمالك صرف جزء من مكافأة الكونفدرالية للاعبى الزمالك لحين وضع تصور به بشأن تقسيمه إلى نسب وفقا للمشاركات أو صرفه لجميع اللاعبين بالتساوى مثلما حدث فى الجزء الأول بالمكافأة وكان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الإثنين استعدادا للمباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.