كينو يتلقى 3 عروض للرحيل عن بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل تلقى البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز 3 عروض مغرية للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ظهوره المتميز فى موسمه الأول مع بيراميدز وتأهل الفريق للعب فى احدى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد. وأكد مسئولو بيراميدز أن العروض التي تلقاها كينو جميعها من الدوري البرازيلي، مشددين أن هناك دراسة للعروض لبحث مدى تحقيق استفادة من وراء بيع اللعب، خاصة وأن هناك تمسك كبير ببقائه نظراً للحاجة له على المستوى الفني.

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