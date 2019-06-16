شكرا لقرائتكم المعلم: 8 لاعبين بتشكيل المنتخب أمام غينيا لن يشاركوا فى أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر السابق أنه يوجد 8 لاعبين خلال تشكيل مباراة اليوم أمام غينيا الودية خارج التشكيل الأساسى بمباريات بطولة الأمم الأفريقية . Advertisements وأوضح حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أنها التجربة الأخيرة من المباريات الودية قبل أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية الجمعة المقبلة . كان خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أعلن التشكيل الرسمى للفراعنة أمام غينيا الودية ويضم فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، والدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور، والوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه، والهجوم مروان محسن.

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