الصحافة الإسبانية تسلط الضوء على هزيمة الأرجنيتن وميسى

شهدت عناوين الصحف الإسبانية اهتماما حول هزيمة منتخب الأرجنتين التي تعرض لها بقيادة ليونيل ميسي أمام كولومبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن حال منتخب الأرجنتين لم يتغير، حيث ظهر ضعيفاً مثلما حدث في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي تمت في روسيا، ليتذوق طعم الهزيمة في الظهور الأول ببطولة كوبا أمريكا، مشيرة إلى أن ميسي الذي سيظل اللاعب الأفضل في منتخب بلاده.

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أما عن صحيفة “ماركا”، فنشرت “لا ميسي ولا أرجنتين”، مشيرة إلى أن الأداء الضعيف الذي ظهر به نجم برشلونة الإسباني مع منتخب بلاده أمام كولومبيا.

في حين كتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، ميسي لا يقدر علي إنقاذ بلاده”، وسيواجه منتخب الأرجنتين باراجواي فجر الخميس المقبل، بينما سيلعب مع قطر الأحد القادم.