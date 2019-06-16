محمد شريف يرفض الرد على المقاصة بسبب العرض البرتغالى

محمد شريف لاعب النادي الأهلي قد تلقي عرضًا من نادي مصر المقاصة، ورفض الرد عليه بسبب قد قدم له عرض برتغالي تلقاه مؤخراً من نادي جيل فيستني، حيث أرسل له عرضاً رسمياً لشراء اللاعب من الأهلي على سبيل الإعارة بنية البيع الدائم.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج محمد شريف من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي لفترة طويلة، وفي الموسم الحالي قد تلقي أكثر من عرض يأتي في مقدمتها عرضاً من المقاصة حيث يريد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي رغبة في الحصول علي خدمات “جناح” الأهلي الصيف المقبل.

وأراد شريف تأجيل الرد على طلب المقاصة لحين حسم قراره من البقاء في الأهلي من عدمه في ظل العروض التي يتلقاها مؤخراً وأبرزها من جيل فيستني البرتغالي.